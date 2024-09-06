Jajar Kehormatan Paspampres Lepas Paus Fransiskus Menuju Papua Nugini

JAKARTA - Paus Fransiskus dilepas oleh jajar kehormatan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Jumat (6/9/2024).

Jajar kehormatan oleh Paspampres ini dilakukan di bawah Pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus dari Indonesia menuju Papua Nugini. Diperkirakan Paus Fransiskus akan tiba di Bandar Udara Port Moresby pada pukul 18.50 waktu setempat.

Pasukan Paspampres ini telah siap memberikan jajar kehormatan kepada Paus Fransiskus sejak pukul 09.55 WIB. Mereka tampak gagah dengan mengenakan seragam berwarna merah hitam lengkap dengan topi dan senjata di tangan.