Jokowi Sudah Tandatangani Surat Pengunduran Diri Risma dari Mensos

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, bahwa Tri Rismaharini telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial.

"Sudah, sudah mengajukan pengunduran diri," kata Jokowi usai kunjungi Pasar Soponyono, Surabaya, Jumat (6/9/2024).

Jokowi juga mengaku sudah menandatangani surat pengunduran diri Risma tersebut.

"Dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait Tri Rismaharini yang menyatakan bakal mundur dari jabatan Menteri Sosial karena mencalonkan diri sebagai calon gubernur provinsi Jawa Timur.

Menurut Jokowi, alasan mundur sebagai menteri untuk maju Pilgub dinilai pilihan yang baik.

"Ya itu lebih baik," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).