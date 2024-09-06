Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunakan Pesawat Garuda Indonesia, Paus Fransiskus Tinggalkan Indonesia Menuju Papua Nugini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |10:43 WIB
Gunakan Pesawat Garuda Indonesia, Paus Fransiskus Tinggalkan Indonesia Menuju Papua Nugini
Pesawat Garuda Indonesia pembawa Paus Fransiskus di Bandara Soetta (foto: Okezone/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan lawatannya ke Papua Nugini usai melakukan kunjungan Apostoliknya di Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lokasi Bandara Soetta Jumat (6/9/2024), terlihat pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus 330 yang membawa Paus Fransiskus beserta delegasi lepas landas sekira pukul 10.30 WIB.

Diketahui sebelumnya, sebelum keberangkatan, Bapa Suci terlihat dilepas oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas beserta rombongan lainnya. Paus Fransiskus pun juga disambut dengan Upacara Kenegaraan.

 

