Jokowi Ungkap Obrolan Empat Mata dengan Paus Fransiskus, Bahas Solusi Konflik Gaza

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku berbicara banyak hal dengan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus saat keduanya bertemu di Istana Merdeka dan Gelora Bung Karno. Diantaranya adalah mengenai two state solution dan jalan keluar konflik di Gaza, Palestina.

"Kami kemarin dengan Sri Paus berbicara banyak mengenai hal hal berkaitan perdamaian dunia di singgung mengenai pentingnya two state solution bagi jalan keluar konflik yang ada di Gaza di Palestina," kata Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi juga menceritakan mengenai orang tua di Indonesia yang memiliki 3 sampai 4 anak. Hal itupun, kata Jokowi, membuat Paus Fransiskus kaget.

"Dan juga waktu saya bercerita menyampaikan bahwa di Indonesia untuk masalah orang tua, atau anak-anak muda kita, yang mempunyai anak 3 sampai 4 beliau kaget sekali," kata Jokowi.

"Karena beliau bercerita bahwa, di banyak negara sekarang ini orang sudah tidak senang memiliki anak, dan beliau sangat menghargai dan menghormati itu," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus, dengan upacara kenegaraan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.

Kunjungan tersebut bersejarah karena kunjungan Paus terakhir ke Indonesia terjadi lebih dari tiga dekade yang lalu, yakni Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989.

Setibanya di halaman Istana Merdeka, Sri Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang langsung menyalami Sri Paus begitu ia turun dari kendaraan. Pasukan Nusantara dan ratusan anak-anak sekolah berpakaian adat dan melambaikan bendera kedua negara juga turut menyambut hangat Sri Paus Fransiskus.

Upacara penyambutan kenegaraan kemudian digelar dengan diawali lagu kebangsaan Vatikan dan Indonesia, diiringi dentuman meriam salvo 21 kali. Setelah itu, kedua pemimpin menyaksikan parade militer, dilanjutkan pengenalan delegasi dari masing-masing negara.\