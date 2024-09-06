Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Bulan Nikah Masih Perawan, Ini Curahan Pilu Nessa Salsa Terima Kenyataan Suaminya Gay

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:29 WIB
6 Bulan Nikah Masih Perawan, Ini Curahan Pilu Nessa Salsa Terima Kenyataan Suaminya Gay
Ini Curahan Pilu Nessa Salsa Terima Kenyataan Suaminya Gay
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial curhatan seorang istri bernama Nessa Salsa yang mengungkap dirinya menikahi pria penyuka sesama jenis. Suami berinisal DN diduga penyuka sesama jenis namun menutupi hal tersebut dengan menikahi Nessa Salsa.

Nessa juga membenarkan postingan dan foto yang memperlihatkan pernikahan dari pasangan tersebut di TikTok. Bahkan, Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi saksi pernikahan keduanya.

"Betul kak (postingan di media sosial) valid," ucap Nessa saat dihubungi, Jumat (6/9/2024).

Bahkan, Nessa menyebut jika teman sepermainan sang suaminya itu turut menjadi korban pengancaman. "Selain aku sebagai perempuan yang jadi korban, banyak juga orang orang satu kaumnya juga jadi korban pengancaman dia," tandasnya.

Berikut ini Nessa Salsa yang membuat heboh media sosial  yang merasa dia ditipu oleh sang suami ternyata menyukai sesama jenis atau gay.

"Hancur hatiku, ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki," tulis @nessa.sls dikutip Jumat (6/9/2024).

"Bisa-bisanya di tengah tengah foto prewedding kita, kamu sempetin chat cowo cowo untuk three***," tambahnya.

Namun yang lebih mengejutkan, pernikahan Nessa Salsa dan suami ini juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi sebagai saksi.

"Jujur aku sangat kecewa aku merasa ditipu, bukan cuma aku dan keluargaku yang kamu tipu. Tapi beliau juga, mungkin Kang Dedi, Om Zein juga ga akan sudi jadi saksi nikah kami kalau tau siapa kamu yang sebenarnya dari awal," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189561//viral-36J4_large.jpg
Viral! 2 Perempuan Berantem Rebutan Cowok, Saling Jambak saat Mendaki Gunung Talang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189512//viral-1uzv_large.jpg
Viral! Konten Kreator Resbob Bikin Heboh Usai Hina Suku Sunda dan Viking dengan Kata-Kata Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/612/3189440//viral-D1eT_large.jpg
Viral! Voice Notes Terakhir Ervina Korban Kebakaran Terra Drone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement