6 Bulan Nikah Masih Perawan, Ini Curahan Pilu Nessa Salsa Terima Kenyataan Suaminya Gay

JAKARTA – Viral di media sosial curhatan seorang istri bernama Nessa Salsa yang mengungkap dirinya menikahi pria penyuka sesama jenis. Suami berinisal DN diduga penyuka sesama jenis namun menutupi hal tersebut dengan menikahi Nessa Salsa.

Nessa juga membenarkan postingan dan foto yang memperlihatkan pernikahan dari pasangan tersebut di TikTok. Bahkan, Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi saksi pernikahan keduanya.

"Betul kak (postingan di media sosial) valid," ucap Nessa saat dihubungi, Jumat (6/9/2024).

Bahkan, Nessa menyebut jika teman sepermainan sang suaminya itu turut menjadi korban pengancaman. "Selain aku sebagai perempuan yang jadi korban, banyak juga orang orang satu kaumnya juga jadi korban pengancaman dia," tandasnya.

Berikut ini Nessa Salsa yang membuat heboh media sosial yang merasa dia ditipu oleh sang suami ternyata menyukai sesama jenis atau gay.

"Hancur hatiku, ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki," tulis @nessa.sls dikutip Jumat (6/9/2024).

"Bisa-bisanya di tengah tengah foto prewedding kita, kamu sempetin chat cowo cowo untuk three***," tambahnya.

Namun yang lebih mengejutkan, pernikahan Nessa Salsa dan suami ini juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi sebagai saksi.

"Jujur aku sangat kecewa aku merasa ditipu, bukan cuma aku dan keluargaku yang kamu tipu. Tapi beliau juga, mungkin Kang Dedi, Om Zein juga ga akan sudi jadi saksi nikah kami kalau tau siapa kamu yang sebenarnya dari awal," katanya.