Kunjungi iNews Tower, Kadispenad Harap Perkuat Silaturahmi dan Kerja Sama Pemberitaan

JAKARTA - Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, beserta jajaran mengunjungi iNews Tower guna mempererat hubungan silaturahmi dengan Pimpinan Redaksi (pemred) iNews Media Group, baik televisi maupun portal berita daring. Kunjungan tersebut juga diharapkan bisa menjalin kerja sama pemberitaan.

Brigjen Wahyu datang bersama jajaran di antaranya Kolonel Inf Irhami (Kasubdis Binfung), Kolonel Arh Sudrajat (Kasubdis Pensat), Kolonel Inf Gasim (Kasubdis Lipproddok), Kolonel Inf Mujahidin (Kasubdis Penum), Kolonel Inf Febi (Kasubdis Lisstra), Mayor Edi (Mewakili Kasubdis Pensus).

Dia menjelaskan, pihaknya merasa terhormat dapat bisa mengadakan pertemuan secara langsung dengan jajaran Redaksi iNews Media Group. Khususnya dalam upaya mengedepankan pemberitaan ihwal informasi TNI yang berimbang.

"Terima kasih atas kerja samanya dengan iNews Media Group selama ini. Saya tentu akan menjaga kondisi silahturahmi, kerja sama interaksi yang sudah lama dan akan terus saya tingkatkan dengan teman-teman iNews Media Grup," kata Wahyu di Ruang Meeting A1 Lantai iNews Tower, Jumat (6/9/2024).

Wahyu mengatakan, pengalaman kerja sama Dispen TNI juga sudah berlangsung lama dengan iNews Media Group sehingga dirinya meyakini hubungan antar keduanya dapat berlangsung dengan semakin baik ke depannya.

Bagi Wahyu, kerja sama antara Puspen TNI dengan iNews Media Group, juga menjadi momentum saling belajar dan bertukar ilmu terutama kaitanya dengan pemberitaan.

"iNews Media Group dari perjalanan kami ikut membantu Angkatan Darat membantu klarifikasi isu atau informasi yang mungkin tidak benar. Peran itu dijalankan dengan baik oleh rekan-rekan media sekalian saya ucapkan terima kasih," ucapnya.

"Kita sama-sama bekerja untuk bangsa dan negara. Alangkah baiknya kita saling support dan saling dukung," sambungnya.