Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cinta Ditolak, Jadi Penyebab IS Bunuh Ayu Andriani Gadis Penjual Balon

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:21 WIB
Cinta Ditolak, Jadi Penyebab IS Bunuh Ayu Andriani Gadis Penjual Balon
Cinta Ditolak, Jadi Penyebab IS Bunuh Ayu Andriani Gadis Penjual Balon (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cinta ditolak, jadi penyebab IS bunuh Ayu Andriani gadis penjual balon. Apalagi, mayatnya ditemukan di TPU Talang Kerikil, Jalan R Sudarman Kelurahan, Sukajaya Kecamatan, Sukarami Palembang.

Pihak kepolisian menyelidiki dan akhirnya terungkap ternyata kehilangan oksigen dan ada pukul benda tumpul. Ternyata cinta ditolak, jadi penyebab IS bunuh Ayu Andriani gadis penjual balon. Hal ini diungkapkan oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Harryo Sugihhartono didampingi Direskrimum Polda Sumsel Kombes M Anwar Reksowidjojo.

"Perbuatan itu dilatari oleh perasaan cinta pelaku yang tidak tersampaikan. Tapi tindakan tersebut sangat fatal yang akhirnya berdampak ke korban hingga meninggal dunia," kata Harryo di Jakarta.  

Dia juga menyebutkan , korban dan salah satu pelaku, IS, baru berkenalan kurang lebih dua minggu. Mereka berkenalan melalui ponsel hingga menjalin hubungan asmara (pacaran-red).

Usai berkenalan dengan pelaku melalui ponsel, korban akhirnya bertemu dengan pelaku di acara Kuda Kepang pada 1 September 2024. Saat itu, tiga pelaku lainnya juga hadir, MZ, MS dan AS.

“Pada 1 September 2024, mereka sempat bertemu di acara kuda kepang di kawasan Pipa Reja, di mana saat itu juga hadir pelaku lainnya, MZ, MS, dan AS," bebernya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176726//makam-FDuz_large.jpg
Terduga Pelaku Duel Maut yang Tewaskan Teman Sekelas SMP Grobogan Depresi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206//siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153025//kakek_pembunuh_sopir_travel_di_lampung-c9Wt_large.jpg
Gegara Sakit Hati Dihina, Kakek Ini Bunuh Sopir Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/340/3152783//kasus_pembunuhan-xfaF_large.jpg
Dapat Arisan Rp40 Juta, Emak-Emak Ini Dibunuh dan Dirampok Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147803//siswa_smp_3_pasuruan_meninggal_usai_kesetrum_microphone_di_lapangan_sekolah-4Wzr_large.jpg
Siswa SMP 3 Pasuruan Meninggal Usai Kesetrum Microphone di Lapangan Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement