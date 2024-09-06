Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PK Mardani Maming, Pakar Hukum: Keputusan Majelis Hakim Mutlak Berdasarkan Alat Bukti!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:15 WIB
PK Mardani Maming, Pakar Hukum: Keputusan Majelis Hakim Mutlak Berdasarkan Alat Bukti!
Mardani H Maming/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) terkait peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming mutlak harus berdasarkan alat bukti. Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) juga harus dapat independen dalam memutuskan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bendum PBNU ini.

Demikian diutarakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad menanggapi kabarnya adanya intervensi untuk menerima putusan PK Mardani H Maming.

“Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti bukan karena intervensi. Harus begitu (independen dalam memutuskan PK Mardani H Maming),” kata Suparji, Jumat,(6/9/2024).

Suparji mengingatkan, potensi melanggar hukum apabila memutuskan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Mardani H Maming berlandaskan intervensi atau cawe-cawe. “Ya melanggar hukum (ada cawe-cawe) dan menimbulkan ketidakadilan,” pungkas Suparji.

Sekadar diketahui, Mardani H Maming mendaftarkan PK pada 6 Juni 2024, bernomor  784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004. Jaksa KPK Greafik Lioserte beberapa waktu lalu meminta Mahkamah Agung (MA) menolak PK yang diajukan Mardani Maming.

Dalam permohonan PK itu, salah satu dalil yang digunakan Mardani H Maming adalah kekhilafan majelis hakim terkait putusan kasus korupsi IUP Tanah Bumbu yang merugikan negara Rp104,3 miliar periode 2014-2020.

“Kami berkesimpulan tidak terdapat satu pun alasan yang dijadikan sebuah dasar untuk menyatakan bahwa putusan hakim telah terdapat kekhilafan. Baik putusan majelis di tingkat pertama, banding maupun kasasi,” kata Greafik.

 

