HOME NEWS NASIONAL

Sosok Nessa Salsa, Selebgram Cantik yang Masih Perawan Usai 6 Bulan Nikah karena Suami Diduga Gay

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:29 WIB
Sosok Nessa Salsa, Selebgram Cantik yang Masih Perawan Usai 6 Bulan Nikah karena Suami Diduga Gay
Sosok Nessa Salsa, Selebgram Cantik yang Masih Perawan Usai 6 Bulan Nikah/ist
A
A
A

JAKARTA – Sosok Nessa Salsa, selebgram cantik yang masih perawan usai 6 bulan nikah karena suami diduga gay, akan dibahas lengkap dalam artikel ini. Suaminya berinisal DN diduga penyuka sesama jenis namun menutupi hal tersebut dengan menikahi Nessa Salsa.

Informasi yang dihimpun, Nessa merupakan seorang selebgram asal Purwakarta, namun ada pula yang menyebut bahwa ia merupakan wanita asal Bandung. Dia diketahui menikah dengan seorang pria enam bulan yang lalu.

Pernikahan Nessa Salsa dengan sang suami bahkan dihadiri oleh politikus Partai Gerindra yang juga calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang didapuk sebagai saksi.

Nessa membenarkan postingan dan foto yang memperlihatkan pernikahan dari pasangan tersebut di TikTok.  "Betul kak (postingan di media sosial) valid," ucap Nessa saat dihubungi, Jumat (6/9/2024).

Bahkan, Nessa menyebut jika teman sepermainan sang suaminya itu turut menjadi korban pengancaman. "Selain aku sebagai perempuan yang jadi korban, banyak juga orang orang satu kaumnya juga jadi korban pengancaman dia," tandasnya.

Berikut ini postingan Nessa Salsa yang membuat heboh media sosial karena merasa ditipu oleh sang suami yang ternyata menyukai sesama jenis atau gay.

"Hancur hatiku, ketika tahu kamu lebih bahagia satu ranjang dengan laki-laki," tulis @nessa.sls dikutip Jumat (6/9/2024).

"Bisa-bisanya di tengah tengah foto prewedding kita, kamu sempetin chat cowo cowo untuk three***," tambahnya.

Namun yang lebih mengejutkan, pernikahan Nessa Salsa dan suami ini juga dihadiri oleh Dedi Mulyadi sebagai saksi.

"Jujur aku sangat kecewa aku merasa ditipu, bukan cuma aku dan keluargaku yang kamu tipu. Tapi beliau juga, mungkin Kang Dedi, Om Zein juga ga akan sudi jadi saksi nikah kami kalau tau siapa kamu yang sebenarnya dari awal," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
