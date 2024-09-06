Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan RS Kemenkes Makassar, Jokowi: Kok Melebihi Bintang Lima

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:32 WIB
Resmikan RS Kemenkes Makassar, Jokowi: Kok Melebihi Bintang Lima
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) di Kota Makassar. Rumah sakit ini dibangun untuk memenuhi standar internasional dan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan modern, serta diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan modern untuk wilayah Indonesia bagian timur. 

Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sektor kesehatan selain infrastruktur dasar seperti jalan tol dan bandara. 

“Pemerintah tidak hanya membangun urusan infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan, atau airport, tetapi juga bidang pelayanan kesehatan yang sangat penting kita perhatikan,” kata Jokowi, Jumat (6/9/2024).

Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi beberapa rumah sakit di daerah yang belum memadai. Namun, dengan rumah sakit seperti yang diresmikan di Makassar ini, Presiden berharap pelayanan kesehatan di Indonesia makin meningkat. 

"Tadi saya masuk, ini kok melebihi hotel bintang lima. Rumah sakit harusnya seperti ini, terang benderang, bersih, dengan peralatan super modern,” kata Presiden.

Rumah sakit yang terdiri atas empat tower dan 12 lantai ini menelan biaya Rp1,56 triliun untuk pembangunannya, dengan tambahan alat kesehatannya sendiri yang sudah berjalan Rp360 miliar dan akan berjalan menjadi Rp520 miliar. 

Dengan kapasitas 920 tempat tidur dan peralatan canggih seperti Cathlab, MRI, hingga CT Scan, Presiden menegaskan bahwa RS Kemenkes Makassar akan menjadi hub rumah sakit untuk wilayah timur Indonesia dan mengurangi kebutuhan warga untuk berobat ke luar negeri.

"Kita tidak mau lagi masyarakat kita lari ke Malaysia, Singapura, Amerika, atau Jepang. Cukup di Makassar. Peralatan di sini tidak kalah dengan mereka," kata Presiden. 

 

