HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pembunuh Siswi SMP di Palembang Masih Anak-Anak, Sempat Ikut Tahlilan Korban

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:00 WIB
5 Fakta Pembunuh Siswi SMP di Palembang Masih Anak-Anak, Sempat Ikut Tahlilan Korban
Pelaku pembunuhan siswi SMP di Palembang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi berhasil menangkap para pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap AA (13), siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Dari penangkapan tersebut, terungkap fakta baru.

Jasad korban diketahui ditemukan di Kuburan Cina, Kecamatan Sukarami, Palembang, Minggu 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. Korban tewas secara tragis setelah diperkosa dan dibunuh para pelaku, IS (16), MZ (13), AS (12), dan NS (12).

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Sempat Ikut Yasinan atau Tahlilan Meninggalnya Korban

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono mengatakan, pacar korban yang merupakan pelaku utama, IS menyambangi acara pengajian korban pada Senin 2 September 2024 malam. "Pelaku utama IS sempat menghadiri acara Yasinan yang diadakan keluarga. Kedatangannya ini agar tak dicurigai sebagai pelaku," ujar Harryo, Kamis 5 September 2024.

2. Pelaku Datangi Kuburan Cina Berbaur dengan Warga

Sementara itu, kata Harryo, bahwa tiga pelaku lainnya, yaitu MZ (13), NS (12), dan AS (12), mendatangi kuburan Cina saat korban ditemukan warga. Ketiganya ikut berbaur dengan warga seolah-olah tak tahu apa yang menimpa AA.

"Tiga pelaku lainnya ikut berbaur dengan kerumunan warga saat AA ditemukan (meninggal). Begitu polisi datang, baru mereka semua kabur," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
