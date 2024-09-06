Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suara Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 ke Mana?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |03:12 WIB
Suara Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 ke Mana?
Anies Baswedan batal maju Pilgub Jakarta dan Jabar (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti menyoroti peta arah suara Anies Rasyid Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, ada dua kecenderungan suara Anies bakal terpecah di Pilgub Jakarta ke sejumlah paslon Cagub-cawagub Jakarta.

"Ke mana kira-kira suaranya Anies? Kita belum tahu persis, pemilih Anies ini kan tak mutlak seluruhnya Anies, saya kira mungkin setengahnya atau mungkin lebih dari pemilih Anies itu orang-orang PKS. Pertanyaannya apakah orang PKS akan memilih pilihan PKS ataukah pilihan Anies Baswesan?" ujar Ray di program Interupsi iNews TV, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, PKS merupakan salah satu partai paling solid pemilihnya, baik di Jakarta maupun di tempat lain. Selain PKS, terdapat juga PDI Perjuangan yang juga memiliki pemilih solid.

"Jadi, ada kecenderungan di warga PKS itu kemana partai berangkat mereka akan ikut, meskipun mungkin ada penolakan di awal. Pun begitu dengan PDI Perjuangan," tuturnya.

Ray berasumsi, pemilih Anies Baswedan yang berasal dari pemilih PKS bakal ikut dengan pilihan partainya dalam Pilgub Jakarta 2024 mendatang. 

Sedangkan pemilih Anies bukan berasal dari PKS, diyakini tak bakal memilih Cagub-cawagub usungan PKS, PKB, hingga Nasdem di Pilkada Jakarta 2024.

"Mungkin asumsi awal adalah pemilih Anies yang merupakan pemilih PKS akan ikut dengan PKS," paparnya.

 

