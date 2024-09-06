Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Tepis Ajak JK Gabung Timses di Pilkada Jakarta 2024: Beliau Level Guru Bangsa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |06:03 WIB
RK Tepis Ajak JK Gabung Timses di Pilkada Jakarta 2024: Beliau Level Guru Bangsa
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil alias RK menepis maksud kedatangan sowan ke kediaman Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK untuk mengajak bergabung ke dalam Tim Sukses (Timses) Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Ia menilai sosok JK sudah level guru bangsa sebagai tempat bertanya.

"Oh enggak, beliau mah sudah level guru bangsa tempat bertanya saja, saya enggak membawa ke hal hal terlalu teknis ya," kata RK usai bertemu JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024).

Bang RK sapaan karibnya susunan Timses bersama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Suswono akan segera diumumkan satu atau dua hari ke depan.

"Sehari dua hari pasti saya kabari," ujarnya.

Sekedar informasi, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang diusung Gerindra, PKS, Golkar, PKB, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PSI, Prima, Garuda, Gelora, PKN, dan lainnya. Ia akan melawan duet Pramono Anung-Rano Karno dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
 

(Awaludin)

      
