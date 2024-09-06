Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami Tusuk Istri hingga Tewas di Kebagusan Resmi Jadi Tersangka

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |06:26 WIB
Suami Tusuk Istri hingga Tewas di Kebagusan Resmi Jadi Tersangka
Illustrasi Penjara (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Jakarta Selatan akhirnya resmi menetapkan seorang suami berinisial AS yang tega menusuk istrinya, FF hingga tewas di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai tersangka.

"Sudah (jadi tersangka)," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, FF ditusuk AS di depan anaknya yang masih balita berusia 5 tahun saat kejadian. Saat itu, rumah kontrakannya dalam kondisi gelap, hanya saja sang anak masih sempat mendengar keributan diantara pasutri tersebut.

"(Anaknya melihat) Yang umur 5 tahun, keterangannya masih menyaksikan. Karena gelap, tapi memang pertengkaran, cekcok sudah didenger sama dia," tuturnya.

Dia menambahkan, penetapan AS sebagai tersangka dilakukan pasca polisi selesai memeriksa AS. Polisi juga mengantogi bukti-bukti dalam menetapan AS sebagai tersangka di kasus tersebut.

(Awaludin)

      
