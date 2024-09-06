Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Akan Jadikan Jakarta Kota Layanan Bukan Kota Industri Lagi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |07:53 WIB
Ridwan Kamil Akan Jadikan Jakarta Kota Layanan Bukan Kota Industri Lagi
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil alias RK akan menjadikan Jakarta sebagai kota berbasis layanan kepada warga, bukan lagi sebagai kota industri. Hal itu sebagai solusi atas permasalahan pengangguran yang cukup tinggi di Jakarta.

"Ya tadi enggak jadi poin utama ya, tapi poinnya adalah ini jadi kesempatan Jakarta kota global itu beliau bilang harus banyak service Kota Jakarta, kota industri sudah tidak cocok, lebih cocok kota-kota layanan, kota-kota wisata global sehingga bisa menghadirkan lapangan pekerjaan," kata RK kepada wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (5/9/2024).

 

