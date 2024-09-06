Pasutri Lansia di Cipondoh Tewas Ditusuk, Polisi Lakukan Penyelidikan

TANGERANG - Pasangan suami istri lanjut usia berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan tak bernyawa dengan luka tusuk, di rumahnya sendiri di Komplek Putri Metropolitan Cipondoh, Kota Tangerang pada Kamis 5 September 2024.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Kompol David Y Kanitero mengungkapkan bahwa saat ditemukan, pasangan suami istri tersebut berada di ruangan yang berbeda.

“Kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk, yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu,” kata David kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

David mengaku belum dapat menyimpulkan penyebab kematian pasutri tersibut. Lantaran masih dalam penyelidikan.