Frustasi Lama Menganggur, Pemuda di Bogor Nekat Gantung Diri

BOGOR - Pemuda berinisial MR (25), ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung dalam kamar rumahnya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Diduga, pemuda tersebut nekat mengakhiri hidupnya karena frustasi.

Kapolsek Bogor Selatan, AKBP Diana mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 5 September 2024 malam. MR ditemukan dalam kondisi meningg dunia dalam kondisi tergantung oleh sang adik.

"Pukul 20.00 WIB piket Reskrim menindaklanjuti informasi tersebut dan benar bahwa ada korban bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar," kata Diana dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).