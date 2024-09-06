Bikin Onar Sambil Bawa Sajam, Pria di Pulogadung Dilumpuhkan Bhabinkamtibmas

JAKARTA - Seorang pria bersajam berbuat onar di Jalan Kayu Puting, Pulogadung, Jakarta Timur. Pria tersebut mengancam pengguna jalan yang melintasi area tersebut.

Dalam video yang beredar, pria tersebut terlihat berdiri di ruas pinggir jalan sambil berteriak. Tak lama seorang Bhabinkamtibmas pun menghampiri.

“Dia (pelaku) melakukan pengancaman terhadap pengguna jalan dan Bhabinkamtibmas yang kebetulan melewati jalan tersebut,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi, Jumat (6/9/2024).