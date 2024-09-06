Polisi Tangkap Spesialis Curanmor di Wilayah Sukabumi-Bogor, 17 Motor Disita

SUKABUMI - Polres Sukabumi mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang telah beraksi puluhan kali di wilayah Sukabumi dan Bogor. Polisi berhasil menangkap pelaku utama beserta para penadah. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 17 sepeda motor disita sebagai barang bukti.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengungkapkan sindikat ini beroperasi dengan modus pencurian menggunakan kunci T dan menyasar kendaraan yang diparkir di tempat-tempat yang kurang aman.

"Mereka beraksi pada malam hari, biasanya saat pemilik kendaraan sedang istirahat. Pelaku utama sangat mahir dalam melakukan aksinya, cukup satu atau dua menit kendaraan sudah berhasil mereka curi," jelas AKBP Samian, Jumat (6/8/2024).

Sindikat ini diketahui telah menjalankan aksinya berkali-kali dengan rapi, bahkan mencoba menghilangkan jejak dengan mengecat ulang motor-motor yang dicuri agar tidak mudah dikenali. Kendaraan curian kemudian dijual kepada penadah untuk didistribusikan kembali, umumnya di sekitar Sukabumi dan Bogor.

Polres Sukabumi bekerja sama dengan Polres Bogor dalam menyelidiki kasus ini, mengingat area operasi sindikat ini mencakup kedua wilayah tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk memastikan tidak ada pelaku yang lolos dan bisa segera tertangkap," tutur AKBP Samian.

Kepolisian kini sedang mendalami lebih lanjut kasus ini untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pihak lain atau jaringan yang lebih luas. Kapolres Sukabumi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan kendaraan mereka terkunci dengan baik untuk menghindari aksi pencurian serupa di masa mendatang.

"Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan diminta untuk mendatangi Polres Sukabumi guna pengecekan barang bukti yang telah disita," tuturnya.