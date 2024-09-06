Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Spesialis Curanmor di Wilayah Sukabumi-Bogor, 17 Motor Disita

Ilham Nugraha , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |14:18 WIB
Polisi Tangkap Spesialis Curanmor di Wilayah Sukabumi-Bogor, 17 Motor Disita
Sindikat curanmor ditangkap polisi. (Foto: Okezone/Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Polres Sukabumi mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang telah beraksi puluhan kali di wilayah Sukabumi dan Bogor. Polisi berhasil menangkap pelaku utama beserta para penadah. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 17 sepeda motor disita sebagai barang bukti.

Kapolres Sukabumi, AKBP Samian mengungkapkan sindikat ini beroperasi dengan modus pencurian menggunakan kunci T dan menyasar kendaraan yang diparkir di tempat-tempat yang kurang aman. 

"Mereka beraksi pada malam hari, biasanya saat pemilik kendaraan sedang istirahat. Pelaku utama sangat mahir dalam melakukan aksinya, cukup satu atau dua menit kendaraan sudah berhasil mereka curi," jelas AKBP Samian, Jumat (6/8/2024). 

Sindikat ini diketahui telah menjalankan aksinya berkali-kali dengan rapi, bahkan mencoba menghilangkan jejak dengan mengecat ulang motor-motor yang dicuri agar tidak mudah dikenali. Kendaraan curian kemudian dijual kepada penadah untuk didistribusikan kembali, umumnya di sekitar Sukabumi dan Bogor.

Polres Sukabumi bekerja sama dengan Polres Bogor dalam menyelidiki kasus ini, mengingat area operasi sindikat ini mencakup kedua wilayah tersebut. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk memastikan tidak ada pelaku yang lolos dan bisa segera tertangkap," tutur AKBP Samian.

Kepolisian kini sedang mendalami lebih lanjut kasus ini untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pihak lain atau jaringan yang lebih luas. Kapolres Sukabumi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memastikan kendaraan mereka terkunci dengan baik untuk menghindari aksi pencurian serupa di masa mendatang. 

"Masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan diminta untuk mendatangi Polres Sukabumi guna pengecekan barang bukti yang telah disita," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189749//pasutri_pencuri_uang_pedagang_bakso-72YN_large.jpg
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189719//korean_town-qV9x_large.JPG
Weekend di Puncak Bogor, Menikmati Musim Gugur di Korean Town
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179337//pencurian_motor-MvXS_large.jpg
Pria Ini Nekat Curi Motor Kekasih saat Tidur Bareng di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178721//ilustrasi-asBw_large.jpg
Museum Prancis Lain Dibobol Usai Perampokan Louvre, Hampir 2.000 Koin Berharga Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement