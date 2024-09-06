Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Contoh Era Ahok, Pramono Bakal Terima Aduan Warga di Balai Kota Jakarta 

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |14:21 WIB
Contoh Era Ahok, Pramono Bakal Terima Aduan Warga di Balai Kota Jakarta 
Bacagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Felldy.
JAKARTA - Bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024 Pramono Anung memastikan akan melanjutkan semua program positif para pemimpin terdahulu. Termasuk apa yang pernah dilakukan oleh era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pramono mengungkap salah satu program yang baik dan perlu dilanjutkan di era Ahok yakni membuka posko aduan masyarakat secara langsung di Gedung Balai Kota Jakarta. Hal itu akan dilakukan jika Pramono menang dalam kontestasi Pilkada 2024. 

"Contoh sederhana saja, dulu pak Ahok terkenal bisa berkomunikasi langsung dengan warganya, membuka seluas-luasnya aduan masyarakat kepada Gubernur. Menurut saya itu, baik. Akan saya lanjutkan," kata Pramono usai salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Kendati demikian, kata dia, tentu tidak hanya sebatas membuka secara offline atau secara langsung di Gedung Balai Kota. Pramono mengaku akan memperluas akses pengaduan masyarakat itu juga secara online atau melalui digitalisasi.

"Enggak semua orang bisa ke Balai Kota. Harus ada digitalisasi, laporan secara digital kepada gubernur. Harus tetap ditanggapi dengan baik," ujarnya.

 

