HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Tim Pramono-Rano: Abahnya Sendiri Sudah Foto Bersama

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |14:50 WIB
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Tim Pramono-Rano: Abahnya Sendiri Sudah Foto Bersama
Tim pemenangan Pramono-Rano ajak anak abah bergabung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Beno Muhammad Ibnu mengaku mendengar gerakan 'anak abah tusuk tiga paslon' untuk Pilgub Jakarta 2024. Ia berharap, loyalis Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan mengalihkan dukungan ke pasangan Pramono-Rano alias Bang Doel. 

Dia mengatakan bahwa pada perkembangannya Anies atau abah telah bertemu dan berfoto bersama Pramono Anung dan Rano Karno.

"Timbul gerakan 'Anak Abah' yang saat ini, menggelorakan gerakan tusuk tiga Paslon. Tetapi sementara kalau kita melihat perkembangannya, Abahnya sendiri sudah berposisi berfoto bersama dengan Mas Pram dan Bang Doel," kata Beno dalam acara konsolidasi bersama relawan di Warung Garasi si Doel, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

"Mudah-mudahan teman-teman (relawan) bisa meyakinkan teman-teman yang memang harus menjadi loyalis Pak Anies untuk bergabung bersama kita," imbuhnya.

Beno yang juga Ketua Rombongan Pemenangan Si Doel mengatakan duet Pramono-Doel akan meneruskan pembangunan era kepemimpinan Anies. Ia menyinggung pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mungkin bikin Jakarta jadi Bandung agak susah.

 

Halaman:
1 2
      
