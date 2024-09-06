Warga Demo Kantor Pemkab Bogor Protes Penggusuran Lapak Pedagang di Jalur Puncak

BOGOR - Massa gabungan mahasiswa dan warga berunjuk rasa di gerbang Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/9/2024). Mereka protes penggusuran lapak pedagang di Jalur Puncak dilakukan pemkab.

Pantauan Okezone, para peserta aksi tampak bergantian berorasi di depan gerbang Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka terus menyerukan agar Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk segera pulang ke kampung halamannya di Kendari.

Mereka kecewa karena Pj Bupati Bogor dinilai telah menghilangkan mata pencaharian para pedagang di Jalur Puncak yang lapaknya sempat dibongkar. Juga, Pj Bupati Bogor di mata mereka sudah tebang pilih dalam penertiban bangunan di Jalur Puncak.

"Kita di sini untuk menuntut perizinan yang benar agar pedagang juga dapat izin, kenapa Asep Stroberi dapat izin? Jangan cuma pengusaha yang bisa dapat izin," kata salah satu peserta aksi unjuk rasa dalam orasinya.

Sebagai bentuk kekecewaan, peserta aksi membakar ban di depan gerbang. Mereka juga sempat mencoba mendorong pintu gerbang yang terkunci dan sudah dijaga aparat untuk bisa merangsek masuk ke dalam area perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor.

Hingga akhirnya, pintu gerbang pun berhasil dijebol oleh peserta aksi. Mereka pun kembali melakukan orasi sembari membakar ban dan spanduk.



(Salman Mardira)