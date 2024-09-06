JAKARTA - Seorang pengemudi motor tertabrak Kereta Rel Listrik (KRL) dari arah Bogor hingga terseret ke dekat Stasiun Citayam, Jawa Barat, Jumat (6/9/2024). Video pemotor terseret KRL tersebut viral di media sosial (medsos).
Dari video itu terlihat KRL berhenti di perlintasan KRL dari arah Bojong Gede ke arah Citayam. Disebutkan peristiwa tersebut terjadi sekitar 13.40 WIB siang.
Terlihat beberapa petugas berlarian menuju ke arah bagian depan KRL. Para petugas kemudian mengambil kendaraan motor yang terlihat berada di kolong antara rel dan KRL.
"Ada motor keseret sampe Stasiun Citayqm Baru," tulis caption media sosial.
