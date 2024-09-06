Cagub Jakarta Pramono Ungkap Isi Percakapannya Bareng Prabowo Subianto

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengungkap isi perbincangannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, usai acara kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia, Paus Fransiscus. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu 4 September 2024 kemarin.

Pramono menyampaikan bahwa dalam posisinya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), dengan semua menteri dan terutama Prabowo yang sekarang sudah menjadi presiden terpilih tentunya berkomunikasi dengan sangat baik.

"Bahkan sebelum acara dimulai beliau sempat bercanda tapi saya tidak bisa menyampaikan candaannya ketika beliau memeluk saya ya," kata Pramono usai menjalani salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Pramono memastikan, secara pribadi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prabowo. Menurutnya, itu bagian dari sebuah proses komunikasi yang terus dilakukan.

Saat disinggung apakah membahas Pilkada Jakarta, Pramono pun mengaku hal itu tidak menjadi pembahasan utamanya dengan Prabowo. "Ya secara tidak khusus. Karena bagaimanapun juga beliau sudah sangat sibuk mempersiapkan kabinetnya dan sebagiannya. Sehingga lebih pada komunikasi yang bersifat personal dan bukan hanya saja kemarin yang diketahui publik, saya dengan beliau sering berkomunikasi dan sebagainya," ujarnya.



(Fakhrizal Fakhri )