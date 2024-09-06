Rayakan Hari Literasi, MNC Peduli Bagi-Bagi Buku dan Laptop di TBM Situ Rompong Ciputat

TANGERANG - Literasi tidak hanya keterampilan dalam menulis dan membaca, tetapi juga dapat memahami, menganalisa dan mengartikannya baik melalui media seperti buku atau lainnya. Seiring dengan perkembangan digital yang sangat pesat, literasi digital juga perlu dipelajari.

Namun dengan keterbatasan, tidak semua orang dapat mengakses literasi digital ini. Fasilitas dari Taman Baca menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang tidak memiliki akses belajar dalam perkembangan digital.

Dalam rangka Hari Literasi Internasional, MNC Peduli memberikan laptop untuk digunakan anak-anak di Taman Baca Masyarakat (TBM) Situ Rompong, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (06/09/24).

Langkah demikian sebagai upaya nyata meningkatkan pengetahuan tentang literasi digital di tengah masyarakat. Selain itu, MNC Peduli juga memberikan buku bacaan dan edukasi tentang profesi broadcasting.

Pada kegiatan ini, anak-anak terlihat antusias untuk belajar dan mengetahui lebih dalam apa saja yang dikerjakan oleh seorang Broadcasting dan dapat menjadikan inspirasi cita-cita dimasa depannya.