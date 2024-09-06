Polisi Selidiki Pasutri Tewas dengan Luka Tusuk dalam Rumah di Tangerang

JAKARTA - Sepasang suami istri berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan tewas dalam kondisi luka tusuk di dalam rumahnya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi sedang mendalami kasus yang menghebohkan masyarakat ini.

"Benar memang terdapat pasangan suami istri di salah satu rumah di Komplek Metropolitan Cipondoh ini. Kemudian setelah kami pastikan korban meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol David Y Kanitero kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

David mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan warga sekitar pada Kamis (5/9) siang. Saat dilakukan olah TKP, korban istri ditemukan bersimbah darah di dalam kamar, sementara suaminya di ruang tamu.

"Kemudian pada saat di TKP kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk, yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu," ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam. Korban sudah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan pendalaman.

"Tim dari Labfor telah mengambil beberapa barang bukti, antara lain swab darah di TKP, kemudian swab gagang pintu lemari, kemudian kuku sampel dari dua orang pasutri ini," kata dia.

"Masih kita lakukan penyelidikan, kita lakukan secara intensif, baik pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pengumpulan barang bukti, kemudian dari lab forensik kami masih tunggu hasilnya," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)