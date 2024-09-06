Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Pasutri Tewas dengan Luka Tusuk dalam Rumah di Tangerang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:19 WIB
Polisi Selidiki Pasutri Tewas dengan Luka Tusuk dalam Rumah di Tangerang
Pasutri ditemukan tewas dalam rumah. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Sepasang suami istri berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan tewas dalam kondisi luka tusuk di dalam rumahnya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi sedang mendalami kasus yang menghebohkan masyarakat ini.

"Benar memang terdapat pasangan suami istri di salah satu rumah di Komplek Metropolitan Cipondoh ini. Kemudian setelah kami pastikan korban meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol David Y Kanitero kepada wartawan, Jumat (6/9/2024). 

David mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan warga sekitar pada Kamis (5/9) siang. Saat dilakukan olah TKP, korban istri ditemukan bersimbah darah di dalam kamar, sementara suaminya di ruang tamu. 

"Kemudian pada saat di TKP kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk, yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu," ujarnya. 

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam. Korban sudah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan pendalaman. 

"Tim dari Labfor telah mengambil beberapa barang bukti, antara lain swab darah di TKP, kemudian swab gagang pintu lemari, kemudian kuku sampel dari dua orang pasutri ini," kata dia. 

"Masih kita lakukan penyelidikan, kita lakukan secara intensif, baik pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pengumpulan barang bukti, kemudian dari lab forensik kami masih tunggu hasilnya," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186197//pembunuh_pria_dalam_karung-56JL_large.jpg
Pembunuh Pria dalam Karung di Tangerang Ditangkap, Ini Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185602//tugimin_kakek_alvaro_kiano-dnME_large.jpg
Kakek Alvaro Kiano Datangi Polres Jaksel, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement