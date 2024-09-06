Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pedagang Buah Dikeroyok Oknum Ormas Alami Luka di Bagian Wajah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:49 WIB
Pedagang Buah Dikeroyok Oknum Ormas Alami Luka di Bagian Wajah
Pelaku pengeroyokan pedagang buah. (Foto: Okezone/Riyan Rizki)
JAKARTA - Pedagang buah di Jalan Joglo Raya, Kembangan Jakarta Barat menjadi korban pengeroyokan oleh oknum ormas. Polisi mengungkapkan korban mengalami luka di bagian wajah.

“Kita sudah mengajukan visum et repertum, terhadap korban ada luka di bagian dahi atau kening, dan juga pukulan benda tumpul di sisi wajah sebelah kanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi, Jumat (6/9/2024).

Syahduddi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (3/9/2024) lalu. Kasus bermula saat kedua pelaku menghampiri korban dan meminta uang. Namun, saat itu korban hanya memberikan uang sebesar Rp10 ribu.

“Oleh korban diberikan uang sebesar Rp10 ribu. Namun pelaku yang menurut pengakuan beberapa saksi di TKP dalam kondisi mabuk dan marah-marah, tidak menerima ketika korban memberikan uang sebesar Rp10 ribu,” kata Syahduddi, Jumat (6/9/2024).

Kemudian, cekcok mulut sempat terjadi antara pelaku dan korban hingga sempat dilerai warga yang berada di sekitar toko buah tersebut. Pelaku pun sempat pergi, namun kembali ke toko buah tersebut dengan membawa sejumlah rekan-rekannya. 

Halaman:
1 2
      
