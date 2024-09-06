Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pemotor Tertabrak KRL di Citayam, Korban Diduga Bunuh Diri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |20:04 WIB
Kronologi Pemotor Tertabrak KRL di Citayam, Korban Diduga Bunuh Diri
Pemotor terseret KRL (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Hendra menjelaskan kronologi Mrs X tanpa identitas diduga bunuh diri dengan terobos palang pintu di perlintasan Stasiun Citayam, Cipayung, Depok, Jumat (6/9/2024) siang. Diketahui pemotor wanita diduga bunuh diri dengan menemper kereta rel listrik (KRL) relasi Bogor-Jakarta Kota hingga dinyatakan tewas.

"PKD Stasiun Citayam dan BKO Marinir menerima informasi dari PPKA KA 1285B (Bogor-Jakarta Kota) bahwa telah tertemper kendaraan roda di KM 37+900 (perlintasan resmi) terseret sampai kurang lebih 20 meter masuk emplasemen di petak Jalan Citayam-Bojonggede," kata AKP Hendra saat dikonfirmasi.

"Informasi dari petugas JPL 25i Masinis sudah membunyikan semboyan 35. Keterangan dari petugas JPL, penemper menerobos, dari arah Jalan Raya Stasiun Citayam ke arah Pasar Citayam (Timur ke Utara). Penemper tidak mengindahkan sehingga menyebabkan menemper KA 1285B (Bogor-Jakarta Kota)," tambahnya.

Hendra mengatakan bahwa motor Honda Vario B 6481 WOH milik korban dalam keadaan ringsek. Sedangkan korban dibawa ke RS Bhayangkara Bogor untuk di autopsi dan visum et repertum. "Kendaran roda dua penemper mengalami hancur dibagian bodi depan samping kanan. Saat ini pengendara roda dua penemper sudah dibawa ke RS Bhayangkara Bogor," ungkapnya.

Sebelumnya, Vice President (VP) Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus mengatakan pemotor korban tertabrak kereta rel listrik di perlintasan Stasiun Citayam, Pondok Terong, Cipayung, Depok pada Jumat (6/9/2024) siang meninggal dunia.

"(Korban pemotor) meninggal," kata Joni.

 

