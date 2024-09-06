Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pimpinan Sementara DPRD Jakarta Minta Presiden Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Heru

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:20 WIB
Pimpinan Sementara DPRD Jakarta Minta Presiden Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Heru
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pimpinan Sementara DPRD Jakarta meminta Presiden RI Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Diketahui, masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 17 Oktober 2024 mendatang, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, bahwa masa jabatan Pj hanya setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi.

Wakil Ketua Sementara DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengatakan, meski secara aturan jabatan Heru akan berakhir pada 17 Oktober mendatang, tapi pemerintah bisa saja memperpanjang masa jabatannya. Kata dia, banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang jabatan Heru sebagai Pj Gubernur.

Jhonny mengurai, pertama berakhirnya masa jabatan Heru dengan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada tidak lebih dari enam bulan. Pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024, sedangkan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sekitar Januari 2025.

“Kalau dari pandangan saya ya kan ini dia hanya tinggal 3-4 bulan lagi, saya pikir dari (pendapat) pribadi saya yah, beliau (Heru) saja yang melanjutkan sebagai Pj Gubernur,” kata Jhonny dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

 

      
Telusuri berita news lainnya
