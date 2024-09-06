Pasutri Lansia di Tangerang Tewas dengan Luka Tusuk Dalam Rumah yang Terkunci

JAKARTA - Pasangan suami istri (Pasutri) berinisial BK (70) dan RB (65) ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tertusuk di dalam rumahnya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Rumah keduanya terkunci dari dalam.

"Untuk kondisi rumah sendiri dalam keadaan terkunci dari dalam," kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota Kompol David Y Kanitero kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

David mengatakan, korban istri ditemukan di dalam kamar, sementara suaminya di ruang tamu. Saat dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal, tidak ada barang-barang korban yang hilang.

"Kemudian, barang sampai dengan saat ini, belum ada yang kita temukan hilang dan juga posisinya tidak berantakan. Kemudian, kita sudah hubungi juga adik korban karena Pasutri ini tidak memiliki anak, jadi adik dari korban yang kita hubungi," tuturnya.

Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam. Korban sudah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan pendalaman.

"Tim dari Labfor telah mengambil beberapa barang bukti, antara lain swab darah di TKP, kemudian swab gagang pintu lemari, kemudian kuku sampel dari dua orang Pasutri ini," tuturnya.