DPRD DKI Segera Gelar Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi, 3 Nama Disiapkan

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta bakal menggelar rapat untuk menentukan sosok yang menjadi Pj Gubernur Jakarta, mengingat masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta segera habis.

"Iya (akan ada rapat DPRD Jakarta nanti membahas calon Pj Gubernur Jakarta)," ujar Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani pada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Dia mengungkapkan, rapat di DPRD Jakarta itu bakal menentukan sosok yang akan menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta. Setidaknya, bakal ada 3 nama yang akan disodorkan DPRD Jakarta untuk menggantikan Heru Budi.

"Ya (ada tiga nama calon Pj Gubernur Jakarta)," katanya.

Dia menambahkan, tiga nama itu bakal diusulkan oleh setiap fraksi di DPRD Jakarta hingga akhirnya diteruskan ke pimpinan DPRD Jakarta. Usai itu, nama-nama itu bakal disodorkan ke Kemendagri untuk dirumuskan dan diputuskan bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sekedar diketahui, Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta bakal memasuki masa akhir jabatannya di tanggal 17 Oktober 2024 mendatang. Hal itu sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang mengatur tentang masa jabatan Pj Gubernur maksimal dua tahun.

(Qur'anul Hidayat)