Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPRD DKI Segera Gelar Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi, 3 Nama Disiapkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:43 WIB
DPRD DKI Segera Gelar Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi, 3 Nama Disiapkan
DPRD DKI Jakarta. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta bakal menggelar rapat untuk menentukan sosok yang menjadi Pj Gubernur Jakarta, mengingat masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta segera habis.

"Iya (akan ada rapat DPRD Jakarta nanti membahas calon Pj Gubernur Jakarta)," ujar Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani pada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Dia mengungkapkan, rapat di DPRD Jakarta itu bakal menentukan sosok yang akan menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta. Setidaknya, bakal ada 3 nama yang akan disodorkan DPRD Jakarta untuk menggantikan Heru Budi.

"Ya (ada tiga nama calon Pj Gubernur Jakarta)," katanya.

Dia menambahkan, tiga nama itu bakal diusulkan oleh setiap fraksi di DPRD Jakarta hingga akhirnya diteruskan ke pimpinan DPRD Jakarta. Usai itu, nama-nama itu bakal disodorkan ke Kemendagri untuk dirumuskan dan diputuskan bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sekedar diketahui, Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta bakal memasuki masa akhir jabatannya di tanggal 17 Oktober 2024 mendatang. Hal itu sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang mengatur tentang masa jabatan Pj Gubernur maksimal dua tahun.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184473//dprd-sY8x_large.jpg
PKL Tolak Pasal Bermasalah Raperda KTR Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174947//pedagang_tanah_abang-eXNZ_large.jpg
Kisruh Tarif Sewa, Pedagang JPM Tanah Abang Ancam Geruduk Kantor Sarana Jaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement