HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditabrak Mobil, Truk Terguling di Jalan Raya Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:15 WIB
Ditabrak Mobil, Truk Terguling di Jalan Raya Puncak
Truk terguling di Jalan Raya Puncak (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Dua kendaraan antara truk dan mobil terlibat kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB sore tadi. Awalnya, mobil dengan nomor polisi B 2435 FFN melaju dari arah Gadog menuju Puncak. 

"Kondisi jalan lurus mendatar dan cuaca cerah," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

Setibanya di lokasi, pengemudi mobil berinisial F tdak dapat mengendalikan kendaraannya dan bergerak ke sebelah kanan. Mobil menabrak bagian tengah bodi truk B 9853 NDD hingga akhirnya terguling.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, mobil mengalami kerusakan bodi bagian depan kanan dan truk mengalami patah as roda dan bodi bak sebelah kanan penyok.

"Kerugian materi sekitar Rp20 juta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      

