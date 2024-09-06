Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Klaim Unggul Dibanding Cagub Lain: Saya Bekerja Pemimpin Masyarakat Dua Kali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:37 WIB
RK Klaim Unggul Dibanding Cagub Lain: Saya Bekerja Pemimpin Masyarakat Dua Kali
Bacagub Ridwan Kamil (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil menyebut dirinya sudah pernah bekerja sebagai pemimpin masyarakat. Menurutnya, capaian itulah yang membedakan dirinya dengan calon gubernur lainnya.

"Bapak, ibu perbedaan saya dengan calon gubernur yang lain, saya sudah bekerja sebagai pemimpin masyarakat dua kali,” kata Ridwan Kamil dalam sambutannya saat menemui Relawan Gerakan Membangun Betawi (Gerbang Betawi), Jumat (6/9/2024.

Dalam pengalaman memimpin itu, Ridwan Kamil menjelaskan puluhan juta penduduk telah ditanganinya. Mantan Gubernur Jawa Barat itu lantas menjelaskan pengalaman itu membawa dirinya pada kesimpulan merespons permasalahan rakyat haruslah cepat.

“Kami paham bagaimana harus cepat dalam merespons permasalahan masyarakat, harus peduli, harus berkeadilan, yang kecil diurus, yang besar kita perbesar,“ ujar Ridwan Kamil.

RK lantas menjelaskan program kerjanya kala menjadi Gubernur Jawa Barat. Saat itu, dirinya telah mengenalkan pendidikan karakter berbasis budaya pada tingkat SMA.

Program itu, kata Ridwan Kamil, disambut baik bahkan Pemerintah Singapura juga hendak mempelajari. RK kemudian berharap agar program serupa bisa diterapkan di Jakarta.

“Ada nilai-nilai. Nah sekarang, karena saya sudah melakukan, insya Allah Bapak-Ibu ya, nanti kita akan terapkan karakter budaya Betawi itu ke dalam keseharian anak-anak muda calon penerus kita,” pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement