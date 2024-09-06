RK Klaim Unggul Dibanding Cagub Lain: Saya Bekerja Pemimpin Masyarakat Dua Kali

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil menyebut dirinya sudah pernah bekerja sebagai pemimpin masyarakat. Menurutnya, capaian itulah yang membedakan dirinya dengan calon gubernur lainnya.

"Bapak, ibu perbedaan saya dengan calon gubernur yang lain, saya sudah bekerja sebagai pemimpin masyarakat dua kali,” kata Ridwan Kamil dalam sambutannya saat menemui Relawan Gerakan Membangun Betawi (Gerbang Betawi), Jumat (6/9/2024.

Dalam pengalaman memimpin itu, Ridwan Kamil menjelaskan puluhan juta penduduk telah ditanganinya. Mantan Gubernur Jawa Barat itu lantas menjelaskan pengalaman itu membawa dirinya pada kesimpulan merespons permasalahan rakyat haruslah cepat.

“Kami paham bagaimana harus cepat dalam merespons permasalahan masyarakat, harus peduli, harus berkeadilan, yang kecil diurus, yang besar kita perbesar,“ ujar Ridwan Kamil.

RK lantas menjelaskan program kerjanya kala menjadi Gubernur Jawa Barat. Saat itu, dirinya telah mengenalkan pendidikan karakter berbasis budaya pada tingkat SMA.

Program itu, kata Ridwan Kamil, disambut baik bahkan Pemerintah Singapura juga hendak mempelajari. RK kemudian berharap agar program serupa bisa diterapkan di Jakarta.

“Ada nilai-nilai. Nah sekarang, karena saya sudah melakukan, insya Allah Bapak-Ibu ya, nanti kita akan terapkan karakter budaya Betawi itu ke dalam keseharian anak-anak muda calon penerus kita,” pungkasnya.



(Arief Setyadi )