Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kejati Jakarta Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Proyek Pengembangan Tanah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |23:09 WIB
Kejati Jakarta Geledah 3 Lokasi Terkait Kasus Proyek Pengembangan Tanah
Kejati Jakarta lakukan penggeledahan terkait kasus proyek pengembangan tanah (Foto: Dok Kejaksaan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejati Jakarta melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan proyek pengembangan tanah technopark oleh PT Hutama Karya 2018-2020. Selain itu, juga dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti.

Kapuspenkum Kejagung Herli Siregar menyampaikan penggeledahan dilakukan di tiga tempat pada Jumat 6 September 2024. Tiga lokasi di antaranya Gedung Cyber, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, serta dua rumah di perumahan Bukit Cinere Indah Kota Depok dan rumah tinggal di Jalan Gebang Sari, Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

"Melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembiayaan proyek pengembangan tanah Technopark oleh PT Hutama Karya (Persero) Tahun 2018 sampai dengan 2020 senilai Rp1.200.000.000," kata Herli. 

Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Jakarta Nomor PRINT- 3521/M.1/Fd.1/08/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.

"Penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik salah satunya, yaitu melakukan penyitaan beberapa unit laptop, PC untuk dilakukan analisis forensik, turut disita beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068359/korupsi-MvdI_large.jpg
KPK Tahan Anggota DPRD Yudi Cahyadi, Tersangka Baru Kasus Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068209/kpk-0umc_large.jpg
KPK Geledah Rumah Mendes Sita Uang Rp250 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065187/korupsi-3QHv_large.jpg
Kejati Jakarta Tetapkan Eks Dirut PT Indofarma Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064659/kpk-xd3m_large.jpg
KPK Ungkap Kerugian Negara di Kasus Rorotan Rp223 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064050/korupsi-3kgJ_large.jpg
MA Bantah Tudingan Korupsi Honorarium Hakim Agung Rp97 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061628/kpk-RKwg_large.jpg
Jubir KPK Tegaskan Pemanggilan Mendes PDTT Kewenangan Penyidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement