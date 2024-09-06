Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Ridwan Kamil Adu Pantun saat Kunjungi Markas Bamus Betawi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |23:18 WIB
Ketika Ridwan Kamil Adu Pantun saat Kunjungi Markas Bamus Betawi
Bacagub Jakarta Ridwan Kamil sambangi Kantor Bamus Betawi (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil berkunjung ke Kantor Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 6 September 2024 malam. Ridwan Kamil langsung disambut meriah anggota Bamus Betawi.

Kedatangan RK-sapaan akrab Ridwan Kamil-langsung disambut dengan marawis khas Betawi. Bang Emil juga terlihat disambut dengan tontonan budaya silat ala betawi.

Setelah sambutan itu, Ridwan Kamil terlihat memberikan pantun kepada Bamus Betawi. Dalam pantun itu, Ridwan Kamil menjelaskan maksud kedatangannya.

“Dari Kwitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi. Saya datang ke sini, untuk diskusi dengan masyarakat Betawi,” kata Ridwan Kamil, Jumat (6/9/2024).

Lantunan Ridwan Kamil itu juga langsung disambut Ketua Umum Bamus Betawi Eki Pitung. Dalam pantun itu, Bamus Betawi pun menyambut positif kedatangan RK.

Halaman:
1 2
      
