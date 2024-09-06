Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Kunjungi Bamus Betawi, Pria Berbaju Ormas bak Bang Jago Mengamuk Merasa Tak Dihargai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |23:50 WIB
RK Kunjungi Bamus Betawi, Pria Berbaju Ormas bak Bang Jago Mengamuk Merasa Tak Dihargai
Kericuhan saat kunjungan Ridwan Kamil ke Bamus Betawi (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil kunjungi ke Kantor Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024) malam. Namun, saat kedatangannya diwarnai aksi marah-marah sejumlah pria berpakaian ormas.

Pantauan di lokasi, Ridwan Kamil tiba sekitar pukul 19.10 WIB untuk menghadiri acara bertajuk Gerakan Betawi (Gerbang Betawi) untuk Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ridwan Kamil awalnya diperkenalkan dengan isi di Kantor Bamus Betawi.

Saat Ridwan Kamil berada di dalam kantor, tiba-tiba ada pria mengenakan pakaian berlambang salah satu ormas mendatangi. Ia menyebut, acara tersebut tidak menghargai masyarakat yang mempunyai wilayah sekitar.

Kemarahan berlanjut, dengan pakaian berlambang ormas serupa, sejumlah pria terlihat marah-marah terhadap penyelenggaraan acara. Mereka menyampaikan hal senada soal tidak menghargai warga setempat.

“Setiap ada acara Bamus di sini, saya menghargai, saya mendukung. Tapi kenapa saya yang punya wilayah tidak dihargai,” kata salah seorang pria.

Kepada pria itu, warga lainnya mempertanyakan arah dukungan dari mereka yang memprotes kegiatan tersebut. Saat itu, pria berpakaian ormas itu langsung menyebut dirinya pendukung Ridwan Kamil.

Hanya saja, mereka kukuh bahwa penyelenggaraan acara itu tidak menghargai masyarakat asli yang tinggal di kawasan tersebut.

"(Dukung, red) Ridwan kamil tapi jangan enggak punya adab. Demi Allah, saya dukung Ridwan Kamil. Tapi kalau kaga punya adab, terserah maunya apa. Saya yang punya wilayah,” timpal pria lainnya.

 

