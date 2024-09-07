KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 92,98 persen atau 19.025 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 20.462 calon anggota legislatif (Caleg) terpilih periode 2024-2029. Namun, jumlah LHKPN tersebut tidak semuanya dinyatakan lengkap.

"Sampai dengan 2 September 2024, KPK telah menerima LHKPN sebanyak 19.025 laporan yang disampaikan oleh para calon legislatif," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

"Dari jumlah tersebut, yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 18.706 laporan," sambungnya.

Tessa menyatakan, pihaknya pun berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait 1.437 Caleg yang belum melaporkan LHKPN mereka. "Khususnya yang belum menyampaikan LHKPN dan yang mengalami perubahan nama calon legislatif terpilih yang mengalami pergantian, baik karena mengundurkan diri atau meninggal dunia," ucapnya.

Sebelumnya, Caleg terpilih pada Pemilu 2024 terancam tak bisa dilantik. Hal ini apabila tak melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN. Komisioner KPU, Idham Holik menyampaikan aturan tersebut termuat dalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024. Idham menjelaskan, Caleg terpilih djwajibkan melaporkan harta kekayaannya.

"Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara," kata Idham mengutip aturan PKPU, Selasa 16 Juli 2024.



(Arief Setyadi )