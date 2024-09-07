Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |02:31 WIB
Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku sempat berdiskusi dengan Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik (parpol). Diketahui, Anies sendiri memberi sinyal bakal membuat partai baru pasca gagal mendapat tiket maju di Pilkada 2024.

Sandi menjelaskan, diskusi membuat partai sendiri bersama Anies dilakukan kala maju pada Pilkada Jakarta 2017. Ia pun menyambut baik rencana Anies yang ingin membentuk partai baru.

"Menarik ya, karena waktu kami sempat bermitra didukung Partai Gerindra dan PKS saat itu kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai. Mungkin pemikiran beliau dan harus kita hargai karena beliau ingin terus berkontribusi," tutur Sandiaga saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Dengan partai baru, Sandiaga menilai, pikiran Anies bisa dituangkan dan diperjuangkan. "Beliau memiliki banyak pemikiran yang bisa diintegrasikan, disatukan dalam perjuangan wadah gerakan," ucapnya.

Menparekraf ini pun mencontohkan dirinya kala meninggalkan dunia usaha dan memilih terjun ke politik. Kala itu, kata Sandiaga, dirinya langsung masuk Partai Gerindra.

"Sekarang bergabung ke PPP, karena saya meyakini jika kita ada di ranah perpolitikan nasional, ya kita harus berpartai," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/612/3149719/anies-tQZW_large.jpg
Wajah Bahagia Anies Baswedan Jemput Cucu Pertama: Alhamdulillah Senang Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065048/anies_baswedan-keDF_large.jpg
LSI: RK-Suswono Akan Diuntungkan Bila Anies Baswedan Bersikap Netral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058308/geisz_chalifah-r5GY_large.jpg
Geisz Chalifah Tantang Politisi PKS Bersumpah soal Deadline Dukungan Parpol Lain ke Anies Baswedan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057173/ridwan_kamil_dan_suswono-uCKW_large.jpg
Ridwan Kamil: Semua yang Baik dari Pak Anies Baswedan Akan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057164/anies_baswedan-Q4hU_large.jpg
Saat Anies Baswedan Jadi Magnet CFD Jakarta Meski Gagal Maju di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/337/3056875/anies_baswedan-04G1_large.jpeg
Anies : Beredar Formulir dan Nomor Rekening untuk Daftar Partai, Bukan dari Saya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement