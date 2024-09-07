Anies dan Sandiaga Ternyata Pernah Diskusi Bikin Parpol

JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengaku sempat berdiskusi dengan Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik (parpol). Diketahui, Anies sendiri memberi sinyal bakal membuat partai baru pasca gagal mendapat tiket maju di Pilkada 2024.

Sandi menjelaskan, diskusi membuat partai sendiri bersama Anies dilakukan kala maju pada Pilkada Jakarta 2017. Ia pun menyambut baik rencana Anies yang ingin membentuk partai baru.

"Menarik ya, karena waktu kami sempat bermitra didukung Partai Gerindra dan PKS saat itu kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai. Mungkin pemikiran beliau dan harus kita hargai karena beliau ingin terus berkontribusi," tutur Sandiaga saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Dengan partai baru, Sandiaga menilai, pikiran Anies bisa dituangkan dan diperjuangkan. "Beliau memiliki banyak pemikiran yang bisa diintegrasikan, disatukan dalam perjuangan wadah gerakan," ucapnya.

Menparekraf ini pun mencontohkan dirinya kala meninggalkan dunia usaha dan memilih terjun ke politik. Kala itu, kata Sandiaga, dirinya langsung masuk Partai Gerindra.

"Sekarang bergabung ke PPP, karena saya meyakini jika kita ada di ranah perpolitikan nasional, ya kita harus berpartai," terangnya.