HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |04:02 WIB
Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
Sandiaga Uno (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku telah mengemas barang untuk tinggalkan rumah dinas menteri. Langkah itu dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Oh iya sudah nge-pack dan sudah selesai bulan ini," kata Sandiaga saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Sandiaga menjelaskan, pengemasan barang pribadi di rumah dinas dilakukan lebih awal lantaran tak ingin terburu-terburu di tenggat akhir jabatannya. Ia juga mengaku, rumah dinas menteri yang disediakan negara tak pernah ditinggali.

"Karena saya enggak mau nanti terburu-buru, memang enggak pernah ditinggalin sih, tapi dipakai untuk kegiatan, kajian, dan sebagainya," ucap Sandiaga.

"Sehingga nanti begitu menteri yang ditunjuk berikutnya tinggal masuk aja, supaya enggak berantakan," imbuhnya.

