Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |02:25 WIB
Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (7/9/2024) dini hari. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan.

"Gempa Mag:4.8, 07-Sep-2024 02:02:02WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) melalui akun media sosialnya 
@infoBMKG
.

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.34 Lintang Selatan-106.75 Bujur Timur. Pusat gempa berada 151 km Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan yang mungkin bisa berubah. 
"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sukabumi Gempa Sukabumi BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/519/3068492/ilustrasi-ZrwR_large.jpg
Gempa M3,3 Guncang Jember Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067104/gempa-Hz8k_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066776/ilustrasi-Wbpr_large.jpg
BMKG: Gempa M6,4 Bone Bolango Gorontalo Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066775/gempa_bone_bolango-k7q2_large.jpg
Breaking News: Gempa M6,4 Guncang Bone Bolango Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/519/3066768/ilustrasi-Filx_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jember Jatim Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066306/ilustrasi-QImC_large.jpg
BMKG Catat 5 Gempa Merusak Selama September, Paling Banyak di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement