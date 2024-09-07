Gempa M4,8 Guncang Sukabumi Sabtu Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (7/9/2024) dini hari. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan.

"Gempa Mag:4.8, 07-Sep-2024 02:02:02WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) melalui akun media sosialnya

Lokasi koordinat gempa berada pada 8.34 Lintang Selatan-106.75 Bujur Timur. Pusat gempa berada 151 km Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.

BMKG memberikan disclaimer bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan yang mungkin bisa berubah.

(Arief Setyadi )