Gempa Susulan M3,1 Kembali Guncang Sukabumi

JAKARTA - Gempa susulan kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu (7/9/2024) dini hari. Gempa kali ini, berkekuatan Magnitudo 3,1.

"Gempa Mag:3.1, 07-Sep-2024 02:14:29 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) melalui akun media sosialnya @infoBMKG

Lokasi koordinat gempa 7.93 LS-106.81 BT. Pusat gempa 108 km Tenggara Kabupaten Sukabumi.

Kedalaman gempa 10 Km. BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

Sebelumnya, gempa M4,8 juga mengguncang Sukabumi pada pukul 02:02:02WIB. Lokasi koordinat gempa berada pada 8.34 Lintang Selatan-106.75 Bujur Timur.

Pusat gempa berada 151 km Tenggara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. "Kedalaman 10 Kilometer," tulis BMKG.



(Arief Setyadi )