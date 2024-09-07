Jokowi Resmikan Gedung Yankes Ibu-Anak RS Wahidin Sudirohusodo di Makassar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan (Yankes) Ibu dan Anak di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 6 September 2024.

Gedung baru ini memiliki fasilitas modern yang dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki gedung tersebut.

“Saya tadi masuk ke Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Sudirohusodo tidak seperti masuk ke sebuah rumah sakit, tapi seperti masuk hotel bintang lima. Suasananya, ruangannya, penataan interior dan mebelnya semuanya sangat modern,” kata Presiden.

Gedung pelayanan kesehatan ini terdiri dari 8 lantai dan 1 semibasemen dengan kapasitas 263 tempat tidur, termasuk ruang rawat inap dan intensive care yang didedikasikan untuk ibu dan anak. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan mencapai Rp456 miliar, ditambah Rp239 miliar untuk peralatan kesehatan yang modern dan canggih, serta Rp17 miliar untuk pengembangan SDM.

Presiden berharap fasilitas ini dapat meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia.

"Kita harapkan dengan selesainya Gedung Kesehatan Ibu dan Anak ini, betul-betul bisa melayani para ibu dan anak-anak kita dengan baik sehingga kematian ibu dan anak bisa kita tekan dan bahkan kita hilangkan pada masa-masa yang akan datang," kata Presiden.