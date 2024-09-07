Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lagi, Gempa M4,1 Guncang Sukabumi Pagi Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |06:25 WIB
Lagi, Gempa M4,1 Guncang Sukabumi Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini, gempa berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang pada Sabtu (7/9/2024) pagi.

"Gempa Mag:4.1, 07-Sep-2024 05:07:30 WIB," tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resminya @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada 8.17 LS-106.86 BT. Pusatnya berada 135 km Tenggara Kabupaten Sukabumi. Kedalaman gempa 10 Km.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Sebelumnya, pada pukul 02.02 WIB, gempa M4,8 guncang Sukabumi. Lokasinya 8.34 LS-106.75 BT. Pusat gempa berada 151 km Tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman 10 Kilometer.

