INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kalah Perang di Pulau Jawa, Komandan Perang Pasukan Tartar Cina Dihukum Cambuk

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:32 WIB
Kalah Perang di Pulau Jawa, Komandan Perang Pasukan Tartar Cina Dihukum Cambuk
Peperangan Kerajaan (foto: wikipedia)
A
A
A

PASUKAN Cina mengalami kekalahan perang melawan koalisi pasukan Jawa - Madura. Pasukan itu dipimpin oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja di pasukan Madura. Serangan ke tentara Tartar Cina itu dilangsungkan usai penaklukkan Kerajaan Gelang-gelang di Daha, yang dipimpin Jayakatwang.

Kalah berperang dengan Pasukan Jawa yang menerapkan strategi cerdik membuat tentara Tartar Cina menarik keseluruhan pasukannya. Penarikan ini setelah tentara Cina itu harus kehilangan 3 ribu pasukan di Pulau Jawa.

Dikutip darı buku "Pararaton : Biografi Para Raja Singhasari - Majapahit" mengisahkan, bagaimana pasukan Tartar itu akhirnya kembali pulang ke Cina menggunakan kapal-kapal. Mereka berhasil membawa seratus orang tawanan perang, di antaranya merupakan para perwira kerajaan. 

Sementara, Jayakatwang dan anaknya telah berhasil dibunuh terlebih dahulu. Pasukan Tartar ini akhirnya meninggalkan Pulau Jawa tanggal 24 bulan empat atau tepatnya 31 Mei 1293.

 

