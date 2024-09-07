Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Apresiasi Anggota Polsek Samarinda Hulu yang Jadi Penggali Kubur Selama 23 Tahun 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:48 WIB
Kapolri Apresiasi Anggota Polsek Samarinda Hulu yang Jadi Penggali Kubur Selama 23 Tahun 
Anggota Polsek Samarinda Hulu Bripka Joko Hadi Aprianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Bripka Joko Hadi Aprianto, Bintara Polsek Samarinda Hulu. Hal tersebut mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bripka Joko adalah salah satu anggota Polri yang kerap melakukan penggalian kubur secara sukarela. Hal itu sudah dilakukannya selama 23 tahun.

Sandi menyebut, apa yang dilakukan Bripka Joko diharapkan bisa menjadi role mode bagi anggota lainnya. Apa yang dilakukannya pun menunjukkan bahwa sebagai abdi negara selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam bentuk karya.

“Hal ini juga tentunya menjadikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, negara, dan mendapatkan berkah dunia serta akhirat,” ujar Sandi, Sabtu (7/9/2024).

Lebih lanjut, Ia berpesan agar hal-hal baik seperti yang dilakukan Bripka Joko bisa terus dilakukan. Sebab, hal itu sejalan dengan pesan Kapolri agar seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat dengan membuka mata, buka telinga, dengarkan keluh kesah masyarakat, dan pahami apa yang diharapkan masyarakat dari kehadiran polisi.

“Ini diharapkan untuk terus melanjutkan pekerjaan yang mulia dan terus melaksanakan tugas melayani masyarakat sehingga mampu menjadi hormon positif bagi polisi-polisi lainnya untuk bekerja lebih baik dan bisa memberikan karyanya yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
