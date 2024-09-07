Ketika Prabu Siliwangi Murka Dengar Anak Buahnya Memeluk Islam

PRABU SILIWANGI, penguasa Kerajaan Pajajaran konon memiliki kedekatan dengan Islam. Hal ini karena keluarga besarnya sudah ada yang memeluk agama yang baru masuk di Pulau Jawa kala itu.

Bahkan satu dari beberapa anggota keluarga Prabu Siliwangi merupakan Wali Sanga atau penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang terkenal, yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini memang memerintah di Cirebon, usai diangkat kakeknya Pangeran Cakrabuwana.

Pasca pelantikan itu, wilayah Cirebon memutus untuk berdikari alias lepas dari Kerajaan Pajajaran. Konon saat itu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi baru saja menempati Istana Sang Bhima.

Istana ini dikisahkan pada buku "Hitam Putih Pajajaran : dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" tulisan Fery Taufiq El Jaquene, dulunya diberi nama Surawisesa. Tapi penyebaran Islam yang masif sempat membuat ia marah.