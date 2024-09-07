Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Prabowo Temui PM dan Presiden Senat Kamboja Bahas Penguatan Kerja Sama

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |08:27 WIB
Menhan Prabowo Temui PM dan Presiden Senat Kamboja Bahas Penguatan Kerja Sama
Menhan Prabowo di Kamboja (foto: dok Kemenhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja H.E. Mr. Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, dan Presiden Senat Kamboja H.E. Mr. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Kamboja, pada Jumat 6 September 2024.

Dalam pertemuannya, dengan PM Hun Manet, Menhan Prabowo menyatakan, yakin bahwa Indonesia dan Kamboja dapat bekerja sama erat untuk berupaya memajukan kemakmuran dan kemajuan kawasan kedua negara.

“Dengan memperkuat kolaborasi kita, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan pembangunan ASEAN secara keseluruhan. Saya berharap kemitraan kita yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama ini,” kata Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).

 

