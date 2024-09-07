Biodata dan Agama Franka Franklin, Istri Nadiem Makarim yang Anaknya Diberkati Paus Fransiskus

Biodata dan Agama Franka Franklin, Istri Nadiem Makarim yang Anaknya Diberkati Paus Fransiskus (Foto: Instagram)

JAKARTA- Biodata dan agama Franka Franklin, istri Nadiem Makarim yang anaknya diberkati Paus Fransiskus menarik dikulik. Adapun momen anaknya diberkati oleh Paus Fransiskus membuat warganet penasaran.

Salah satunya mengenai biodata dan agama Franka Franklin, istri Nadiem Makarim yang anaknya diberkati Paus Fransiskus. Apalagi, Mendikbudristek itu memeluk agama muslim. Sedangkan, istrinya memeluk agama kristen. Namun, keduanya saling toleransi agama.

Berikut biodata dan agama Franka Franklin, istri Nadiem Makarim yang anaknya diberkati Paus Fransiskus:

Franka Franklin merupakan anak sulung dari Franklin Franky Gunawan dan Sania Makki.

Perempuan kelahiran 1983 ini memiliki adik perempuan bernama Fannya Franklin

Franka pernah berkuliah di luar negeri. Dirinya memilih jurusan International Business and Development di Hogeschool Rotterdam, Belanda. Selain itu, ia juga mengenyam pendidikan di bidang fashion marketing di Raffles Design Institute Singapura dan Northumbria University, Inggris.

Franklin ternyata memiliki aliran darah Jawa. Saat menikah dengan Nadiem pada tahun 2014 lalu, mereka mengusung adat Jawa.

Keduanya menikah dengan Nadiem Makarim yang digelar di Pulau Dewata, Bali. Keduanya diketahui memiliki agama yang berbeda

Nadiem beragama Islam dan Franka beragama Katolik. Keduanya menggelar pernikahan secara Katolik di salah satu gereja Katolik di Bali.