KPU Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di Lapangan Sepakbola Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2024).

Dari pantauan MNC Portal pukul 09.04 WIB, simulasi pemungutan suara masih berlangsung. Dalam simulasi juga tampak tenda yang didesain mirip dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kita melakukan simulasi pemungutan suara untuk Pilkada. Simulasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemungutan suara dan sampai sejauh mana tingkat akurasi petugas KPPS dalam mengadministrasikan hasil pemungutan suara," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik kepada awak media di sela acara.

Idham mengatakan, bahwa simulasi ini mengundang semua seluruh KPU se Indonesia. Simulasi ini juga akan menjadi evaluasi yang akan dilaporkan pada saat rapat konsultasi dengan DPR RI.

"KPU memang saat ini sedang melakukan proses legal drafting mengenai rancangan peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara maka kami butuh untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akurasi mengenai proses dan formulir," kata Idham.