Gunakan Prinsip Kerahasiaan, KPU Laksanakan Simulasi Pemungutan Suara di Pilkada Lawan Kotak Kosong

DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan simulasi pemungutan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang melawan kotak kosong.

Diketahui, sebanyak 41 daerah akan melaksanakan Pilkada melawan kotak kosong. "Kami mengadakan beberapa simulasi termasuk juga simulasi di daerah yang satu Pilkada. Atau simulasi kotak kosong," kata Ketua Divisi Teknik KPU RI Idham Holik di Lapangan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/8/2024).

Meski begitu, Idham mengatakan bahwa simulasi lawan kotak kosong ini tidak dilaksanakan di Daerah Pemilihan yang ada lawan kotak kosongnya mengingat mengedepankan prinsip kerahasiaan.

"Untuk simulasi kotak kosong kami laksanakan tidak di tempat Pilkada tidak yang kotak kosong. Nanti kami akan kami koordinasikan. Ya Kalau kita simulasinya di tempat kotak kosong kan kegambar," jelasnya.